أخبار مصر | كلمة السيسي والجزائر تنتخب رئيس.. أخبار فاتتك وأنت نائم (تعرف عليها)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلمة السيسي والجزائر تنتخب رئيس.. أخبار فاتتك وأنت نائم (تعرف عليها) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم "الخليج 365"، أهم الأخبار والأحداث الفائتة منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس، والتي جاء أهمها تناول الصحف المصرية لكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى أنه على الشأن العربي والدولى يُدلى الشعب الجزائري بأصواته لإنتخاب رئيس جديد، وجاء الأخبار كالتالى:

رد جماعي وحاسم.. صحف اليوم تبرز كلمة السيسي بمنتدى أسوان



أبرزت صحف القاهرة، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالدورة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، حيث طالب بالتعامل بحسم مع الدول التى تدعم الإرهاب من خلال رد جماعى وحاسم مع تلك الدولى، وركزت الصحف أيضا على المباحثات التى أجراها السيسى مع كلًا من الرئيس السنغالى ماكى سال، ورئيس النيجر محمد إيسوفو، ورئيس تشاد إدريس ديبى.

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