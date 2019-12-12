أخبار مصر | كلمة السيسي والجزائر تنتخب رئيس.. أخبار فاتتك وأنت نائم (تعرف عليها)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلمة السيسي والجزائر تنتخب رئيس.. أخبار فاتتك وأنت نائم (تعرف عليها) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
رد جماعي وحاسم.. صحف اليوم تبرز كلمة السيسي بمنتدى أسوان
أبرزت صحف القاهرة، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالدورة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، حيث طالب بالتعامل بحسم مع الدول التى تدعم الإرهاب من خلال رد جماعى وحاسم مع تلك الدولى، وركزت الصحف أيضا على المباحثات التى أجراها السيسى مع كلًا من الرئيس السنغالى ماكى سال، ورئيس النيجر محمد إيسوفو، ورئيس تشاد إدريس ديبى.
الآثار تعلن نقل الآثار المكتشفة في ميت رهينة لمتحفها المفتوح لهذا السبب
أوضحت وزارة الآثار أنه تم نقل الآثار المكتشفة من قبل حفائر الإنقاذ التي بدأتها وزارة الاثار الأربعاء الماضي داخل قطعة أرض يمتلكها أحد المواطنين بالقرب من معبد الإله بتاح بمنطقة ميت رهينة إلى المتحف المفتوح بميت رهينة.
خبير أفريقى لـ"الخليج 365": مصر أصبحت تمتلك نفوذ عظيم في القارة الأفريقية
قال الدكتور زياد عقل الخبير فى شئون شمال أفريقيا في تصريحات خاصة للفجر، إن مصر تسعى إلى تصحيح المسار على الصعيد الأفريقى منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكم، خاصة أن مصر كانت في عزلة عن القارة الأفريقية خلال السنوات الماضية، لذلك تسعى الحكومة المصرية إلى استخدام العديد من الأدوات، من ضمنها استخدام القوى الناعمة، ومنتدى أسوان يعد أحد أدواتها التي تطرح من خلالها العديد من الحلول، ليس عسكرية أو استراتيجية ولكن حلول مختلفة منها حلول اجتماعية والتطرق إلى المشاكل التي تواجه القارة الأفريقية والعمل على حالها.
وعلى الصعيد العربي والدولى أتت أهم الأخبار كالتالى:
بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية بالجزائر
فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الجزائر، لانتخاب رئيس جديد للبلاد، في أول انتخابات تتولى تسييرها هيئة وطنية مستقلة تضم 50 عضوا من الكفاءات، وبحسب أرقام الهيئة المستقلة للانتخابات، يحق لهذا الاقتراع الرئاسي نحو 24.474.161 ناخبا، بينهم 914 ألفا و308 ناخبين في المهجر.
إسرائيل.. انتخابات ثالثة بإسرائيل في أقل من عام
قرر البرلمان الإسرائيلي، إجراء انتخابات عامة جديدة يوم الثاني من مارس المقبل، هي الثالثة في البلاد خلال أقل من عام، وجاء القرار بعد ساعات من انقضاء مهلة نهائية أخيرة لتشكيل حكومة بعد الانتخابات الأخيرة التي أجريت في سبتمبر الماضي، حيث وافق على القرار 94 مشرعًا بينما لم يعارضه أحد.
روسيا تستدعي السفير الألماني للرد على الطرد الدبلوماسي
نقلت وكالات الأنباء الروسية عن مصدر قوله إن روسيا سوف تبلغ السفير الألماني في موسكو اليوم الخميس بردها على طرد اثنين من الموظفين من سفارتها في برلين، بعد استدعاء الدبلوماسي إلى وزارة الخارجية الروسية، وفقا لرويترز.