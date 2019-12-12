أخبار مصر | تداول 507 شاحنات و51 سيارة بموانئ البحر الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تداول 507 شاحنات و51 سيارة بموانئ البحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، تداول 507 شاحنات بضائع و51 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 113 شاحنة و17 سيارة فيما استقبل الميناء بالأمس اربع سفن وهى امانة، الجونة تريدر، عزيز اكسبريس، Dlavender وعلى متنهم 129 شاحنة و6 سيارة وغادرت السفينة Ocean falcon وعلى متنها 33 الف طن فوسفات متجهة للهند واربع سفن اخرى وهى امانة، الحرية، الجونة تريدر، عزيز اكسبريس وعلى متنهم 155 شاحنة و15 سيارة.

كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين ايلة وبريدج وعلى متنهم 41 شاحنة و9 سيارة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة سينا وعلى متنها 18 شاحنة و2 سيارة وغادرت السفينتين ايلة وبريدج وعلى متنهم 51 شاحنة و2 سيارة بينما غادر ميناء بورتوفيق السفينتين اكرام وفلاور اوف سى.