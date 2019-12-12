أخبار مصر | مذكرة تفاهم بين الإنتاج الحربي وشركة إسبانية للتعاون فى التصنيع العسكري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مذكرة تفاهم بين الإنتاج الحربي وشركة إسبانية للتعاون فى التصنيع العسكري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة (IMUT) المصرية وشركة (ESCRIBANO) الأسبانية، بهدف التعاون المشترك فى مجالات التصنيع العسكرى والأنظمة الدفاعية، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

حيث تهدف مذكرة التفاهم إلى الإستفادة من خبرات شركة (ESCRIBANO) الأسبانية فى مجالات التصنيع العسكرى والصيانة والتدريب والإستفادة من الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية المتوفرة لدى الجانب المصري والمتمثل في شركات الإنتاج الحربي وشركة (IMUT) للتعاون في مجال تصنيع الأسلحة والمعدات وأنظمة المراقبة.

وتم التأكيد على أن توقيع هذه المذكرة يأتى استكمالًا للتعاون المثمر بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الأسبانية من ناحية، والتعاون بين "الإنتاج الحربي" وشركة (IMUT) المصرية من ناحية أخرى، فى مختلف مجالات التصنيع العسكري والمدني.

قدم السيد Javier Escribano رئيس مجلس إدارة شركة (ESCRIBANO) عرضًا تقديميًا حول الشركة الأسبانية ومجالات عملها، حيث أوضح أنه تم إنشاء الشركة عام 1989، وتعمل في إنتاج (معدات الدفاع والفضاء، محطات الأسلحة، المعدات الميكانيكية والإلكترونية والأنظمة البصرية، وغيرها من المعدات والأنظمة)، ويعمل بالشركة حوالي (300) عامل، مؤكدًا على أن ما تمتلكه شركات الإنتاج الحربي من خبرات فى مجال الصناعات الدفاعية يتيح إمكانية نقل وتوطين تكنولوجيا التصنيع فى هذا المجال إلى مصر، كما يؤهلها لتكون مركزًا للتصدير إلى الدول الأفريقية والعربية، معربًا عن تطلعه إلى مشاركة (ESCRIBANO) في معرض إيديكس 2020.

وعقب التوقيع تم الإتفاق على قيام وفد فني من الشركة الأسبانية بزيارة عدد من شركات الإنتاج الحربي للتعرف على الإمكانيات التكنولوجية والصناعات العسكرية المتوفرة بها على أرض الواقع، وذلك لوضع آليات وأسلوب التنفيذ في ضوء هذه الإمكانيات.