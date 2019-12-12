شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب يطلق اسم «سالم الهرش» على مركز شباب رابعة بشمال سيناء (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وافق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على إطلاق اسم المرحوم المجاهد سالم الهرش، على مركز شباب رابعة بمحافظة شمال سيناء. ونشر القرار في عدد الوقائع المصرية الصادر صباح الخميس.

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