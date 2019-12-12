شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يشهد فعاليات اليوم الثاني لمنتدى أسوان للسلام والتنمية (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الخميس فعاليات اليوم الثاني للنسخة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في أفريقيا المنعقد بمدينة أسوان عاصمة الشباب الإفريقي.

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ويشارك في المنتدى عدد من رؤساء الدول والحكومات والمسئولين الأفارقة، حيث يستهدف فتح آفاق جديدة نحو تحقيق السلام والتنمية المستدامة بالقارة السمراء، في إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي 2019.

يحضر الفعاليات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.