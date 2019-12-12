شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يعيد تخصيص أراضٍ لإقامة «مدينة بورسعيد الجديدة وسلام» (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر عدد الجريدة الرسمية، الصادر صباح الخميس، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ناحية محافظتي بورسعيد وشمال سيناء لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد (مدينة بورسعيد الجديدة- سلام). وللاطلاع على نص القرار:

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