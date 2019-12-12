شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية غزيرة على الإسكندرية.. والبوغاز لم يتأثر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرضت محافظة الإسكندرية وأجزاء من الساحل الشمالي، صباح الخميس، لهطول أمطار رعدية غزيرة ورياح جنوبية غربية، مصحوبة بانخفاض شديد في درجات الحرارة، دون تأثير على حركة الملاحة أو المرور.

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وأعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بشركة الصرف الصحي والجهات المعنية لمواجهة آثار موجة الطقس السيئ.

وتسببت الأمطار الغزيرة في تراكمات محدودة للمياه بشوارع الإسكندرية، خاصة المناطق الشعبية التي تعانى من مشكلات في شبكة الصرف الصحي أو أسفلت الشوارع .

من جانبه، شدد اللواء محمود نافع رئيس مجلس ادارة شركة الصرف الصحي على العاملين بسرعة التعامل مع أي بلاغات مؤكدا توفير سيارات «نافوري» وبدالات وفرق طوارئ بجميع أنحاء المحافظة، تعمل على مدار الساعة، لشفط المياه بأماكن تجمع مياه الأمطار.

وأهاب «نافع» المواطنين بتوخي الحذر وعدم وقوف السيارات فوق شنايش الأمطار، والاتصال بالخط الساخن ١٧٥ من أي تليفون أرضى عند وجود أي تراكمات المياه.

ومن جانبها اعلنت سلطات ميناء الإسكندرية، استمرار فتح البوغاز وإن حركة الملاحة البحرية ورسو السفن وتداول الحاويات بمينائي الإسكندرية والدخيلة تجرى بصورة طبيعية حتى الآن وان الرصدة الجومائية اكدت ان ارتفاع الامواج وسرعة الرياح ما زالت في المعدلات الطبيعية .