شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد منتدى أسوان للسلام والتنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مقر انعقاد فعاليات اليوم الثانى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة. ويعقد المنتدى لليوم الثانى على التوالى جلسات عمل تتناول موضوعات، نحو إطار إقليمى للتعاون وتحقيق السلام والأمن والتنمية فى منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، وأسباب عدم تحقيق السلام والتنمية المستدامين حتى الآن فى منطقة الساحل، وبناء الدول بعد هزيمة الجماعات الإرهابية .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد منتدى أسوان للسلام والتنمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.