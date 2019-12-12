شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة على القاهرة الكبرى والمحافظات وانخفاض درجات الحرارة.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد محافظات القاهرة الكبرى سقوط أمطار غزيرة، ضمن موجة الطقس السيئ وحالة عدم استقرار التى سبق أن أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية، لليوم الخميس.

كانت توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، باﻧﺨﻔﺎض ﻓﻰ درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة اليوم الخميس، ﻟﻴﺴﻮد ﻃﻘﺲ ﻣﻌﺘﺪل ﺷﻤﺎﻻ ﺣﺘﻰ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺪفء ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، داﻓﺊ على ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻬﺎرا ﺑﺎرد ليلاً.

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كما ﺗﺘﻜﺎﺛﺮ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ أغلب الأﻧﺤﺎء، ﻳﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺳﻘﻮط الأﻣﻄﺎر على اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ، وﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮى واﻟﻘﺎﻫﺮة، ﺗﻤﺘﺪ ﺣﺘﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ وﺳﻴﻨﺎء وﺗﻜﻮن رﻋﺪﻳﺔ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ، وﺗﻨﺸﻂ اﻟﺮﻳﺎح اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻲ إﻏﻠﺐ اﻻﻧﺤﺎء، ﺗﻜﻮن ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺮﻣﺎل واﻻﺗﺮﺑﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي اﻟﻲ اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اأﺣﻤﺮ واﻟﻤﺘﻮﺳﻂ.