شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم بين الإنتاج الحربى و "IMUT" و "ESCRIBANO" الإسبانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركة (IMUT) المصرية وشركة (ESCRIBANO) الإسبانية، بهدف التعاون المشترك فى مجالات التصنيع العسكرى والأنظمة الدفاعية، وقد جاء ذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى الإستفادة من خبرات شركة (ESCRIBANO) الإسبانية فى مجالات التصنيع العسكرى والصيانة والتدريب والإستفادة من الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية المتوفرة لدى الجانب المصرى والمتمثل في شركات الإنتاج الحربى وشركة (IMUT) للتعاون فى مجال تصنيع الأسلحة والمعدات وأنظمة المراقبة.

وتم التأكيد على أن توقيع هذه المذكرة يأتى استكمالاً للتعاون المثمر بين شركات الإنتاج الحربى والشركات الإسبانية من ناحية، والتعاون بين "الإنتاج الحربى" وشركة (IMUT) المصرية من ناحية أخرى، فى مختلف مجالات التصنيع العسكرى والمدنى.

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قدم Javier Escribano رئيس مجلس إدارة شركة (ESCRIBANO) عرضاً تقديمياً حول الشركة الأسبانية ومجالات عملها، حيث أوضح أنه تم إنشاء الشركة عام 1989، وتعمل فى إنتاج (معدات الدفاع والفضاء، محطات الأسلحة، المعدات الميكانيكية والإلكترونية والأنظمة البصرية، وغيرها من المعدات والأنظمة)، ويعمل بالشركة حوالي (300) عامل، مؤكداً على أن ما تمتلكه شركات الإنتاج الحربي من خبرات فى مجال الصناعات الدفاعية يتيح إمكانية نقل وتوطين تكنولوجيا التصنيع فى هذا المجال إلى مصر، كما يؤهلها لتكون مركزاً للتصدير إلى الدول الأفريقية والعربية، معرباً عن تطلعه إلى مشاركة (ESCRIBANO) فى معرض إيديكس 2020.

وعقب التوقيع تم الإتفاق على قيام وفد فنى من الشركة الإسبانية بزيارة عدد من شركات الإنتاج الحربى للتعرف على الإمكانيات التكنولوجية والصناعات العسكرية المتوفرة بها على أرض الواقع، وذلك لوضع آليات وأسلوب التنفيذ فى ضوء هذه الإمكانيات.