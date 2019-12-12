شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى شباب العالم يعلن عن إتاحة الإصدار الجديد لتطبيقه الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن القائمون على تنظيم منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة، عن إتاحة النسخة الجديدة والمطورة من تطبيق الهاتف الذكى الخاص بالمنتدى للمشاركين والمتحدثين، حيث يعمل التطبيق على توفير حلقة الوصل بين المشاركين والحاضرين بالمنتدى من خلال منصة تراسل، بجانب بعض المهام التنظيمية والتى تساعد المشاركين فى الورش والفعاليات طوال أيام المنتدى.

أوضح منظمو منتدى شباب العالم، أن التطبيق بنسخته الجديدة والمطورة أصبح متاحًا الآن، مطالبين المشاركين فى المنتدى بتحديث تطبيقاتهم التى أصبحت تشمل تصميمات جديدة وميزات إضافية صممت خصيصًا لتحسين تجربة استخدام التطبيق الذى أطلق فى النسخة الأولى للمنتدى خلال العام 2018.



إعلان التحديث الجديد لتطبيق منتدى شباب العالم

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ويساهم تطبيق منتدى شباب العالم فى توفير عدة ميزات، منها التعرف على المشاركين والتواصل معهم عبر التطبيق، والوصول لأشخاص ذو الاهتمامات المشتركة والتراسل معهم، وإنشاء جدول زمنى خاص بالمشارك والحصول على إشعارات قبل بدء الجلسات والدورات، وعرض الجداول الزمنية، واستكشاف الدورات وتقديم خطة تنظيم لكل يوم، وتقديم معلومات عن المتحدثين خلال الجلسات، ويمنح المشاركة فى التعليقات وطرح الأسئلة أثناء حضور الجلسات، وينبه بالتحديثات حول المنتدى والإعلانات العامة حوله.

يأتى هذا بينما يفصلنا يومين فقط عن انطلاق فعاليات منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة التى تقام فى مدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجارى، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويشهد عقد نحو 16 جلسة، حيث تعكس هذه الجلسات حرص إدارة المنتدى على التنوع وإثراء الجوانب الإنسانية والتكنولوجية والعلمية للمشاركين والمتابعين لجلسات المنتدى.