شكرا لقرائتكم خبر عن 86 مراسلا أجنبيا مقيما يشاركون فى منتدى شباب العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك 86 مراسل أجنبى مقيم فى القاهرة يمثلون وسائل اعلام أجنبية مختلفة من جميع دول العالم ، فى منتدى شباب العالم فى دورته الثالثة بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 بحضور عدد كبير من الضيوف من مختلف أنحاء العالم.

قال محمد إمام مدير المركز الصحفى للمراسلين الأجانب، إنه سيكون هناك مركز صحفى بالتنسيق مع اللجنة المنظمة يشمل كافة أنواع التسهيلات الإعلامية للمراسلين الأجانب و أجهزة الكمبيوتر و الإنترنت فائق السرعة و شاشات عرض للجلسات .

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و أشار محمد إمام الى ان الهيئة العامة للاستعلامات ستصدر نشرات دورية عن فعاليات المنتدى أول بأول و عن اللقاءات التى ستنظم مع كبار المسئولين.

يذكر أن منتدى شباب العالم منتدى سنوي عالمي، يقام بمدينة شرم الشيخ ويعقد تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى ويناقش المنتدى موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.