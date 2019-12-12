أمطار وبرودة واضطراب ملاحة.. الأرصاد تكشف طقس الـ72 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة، على مدار أيام "الخميس - الجمعة - السبت".

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن ﺗﺘﻜﺎﺛﺮ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ أغلب الانحاء، يصاحبها سقوط الامطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة تمتد حتى شمال الصعيد وسيناء وتكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق.

كما تنشط الرياح هلى أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحبة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، ويصاحبها انخفاض في درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل شمالاً حتى القاهرة مائل للدفء على شمال الصعيد، دافىء على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلاً.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الخميس:

السواحل الشمالية الغربية 18 14

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 19 15

الوجه البحري والقاهرة 19 15

جنوب سيناء والغردقة 24 17

شمال الصعيد 21 12

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 26 14

طقس الجمعة:

وعن طقس الجمعة، يتوقع الخبراء، يسود طقس معتدل شمالاً حتى القاهرة وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلاً، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسط على معظم الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية وشمال سيناء.

كما تنشط الرياح على شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شرق البلاد، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.​

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الجمعة:

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السواحل الشمالية الغربية 18 14

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 20 15

الوجه البحري والقاهرة 19 13

جنوب سيناء والغردقة 21 17

شمال الصعيد 20 11

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 22 13

طقس السبت:

يسود السبت طقس معتدل شمالاً حتى القاهرة وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلاً، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسط على معظم الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

كما تنشط الرياح شمالاً على البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.​

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة السبت:

السواحل الشمالية الغربية 18 14

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 20 15

الوجه البحري والقاهرة 19 13

جنوب سيناء والغردقة 22 17

شمال الصعيد 20 11