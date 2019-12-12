أخبار مصر | من بحري لقبلي.. تعرف على حركة القطارات اليوم

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أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن حجم التهديات ومعدل التأخيرات المتوقعة اليوم الخميس على بعض خطوط الهيئة.

سبب تأخيرات القطارات:



وأوضحت الهيئة، أن سبب هذه التأخيرات يعود إلى أعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير. وأوضحت الهيئة، أن سبب هذه التأخيرات يعود إلى أعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير. معدلات التأخيرات:



وأضافت، أن هذه التأخيرات تشمل الآتي:

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أولًا: خط القاهرة الإسكندرية، والذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 45 دقيقة. أولًا: خط القاهرة الإسكندرية، والذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 45 دقيقة. ثانيًا: خط القاهرة السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي: