أخبار مصر | تكلفتها 2 مليار دولار وحصدت جائزة دولية.. تعرّف على محطة كهرباء بنبان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تكلفتها 2 مليار دولار وحصدت جائزة دولية.. تعرّف على محطة كهرباء بنبان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يومًا تلو الآخر؛ يؤكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أن مصر تقطع خطوات كبيرة نحو المستقبل.

وانطلاقًا من حرص الرئيس على التوجه نحو إنتاج الطاقة الكهربائية اعتمادًا على مصادر الطاقة المتجددة ومن بينها الطاقة الشمسية؛ ومن هذا المنطلق جاءت محطة كهرباء بنبان بمدينة أسوان؛ لتكون أكبر محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية اعتمادًا على الطاقة الشمسية.

وترصد الخليج 365 في التقرير التالي أهم المعلومات حول أكبر محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية في العالم.

أكبر محطة طاقة في العالم

تتكون محطة بنبان للطاقة الكهربائية من 32 محطة شمسية، بقدرة تبلغ 1456 ميجاوات، وتهدف لتعزيز الشبكة الكهربائية بأسوان، وهي أكبر محطة للطاقة في العالم، وتقع المحطة بقرية بنبان على مسافة 35 كم شمال أسوان، وتتميز القرية بأنها الأكثر حرارة بين قرى أسوان؛ لذا تم اختيارها كمكان لمحطات الخلايا الشمسية؛ للاستفادة بطاقة الشمس التي تغمر القرية على مدار العام.

جائزة البنك الدولي

حصدت محطة كهرباء بنبان جائزة البنك الدولي كأكثر المشروعات تميزًا.

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تكلفتها 2مليار دولار

بلغت تكلفة إنشاء محطة كهرباء بنبان 2 مليار دولار، ومن المقرر أن يشهد المشروع عددًا من التوسعات المستقبلية.

9 آلاف فدان

تقع محطة كهرباء بنبان على مساحة 9 آلاف فدان، على الطريق الصحراوي مصر-أسوان، ويوفر المشروع الآلاف من فرص العمل لأبناء القرية.

بداية لعصر الطاقة النظيفة

تسهم محطة كهرباء بنبان في تقليل الاعتماد على محطات الكهرباء التقليدية، وتعد بداية لتوليد الطاقة الكهربائية من المصادر النظيفة وصديقة البيئة.

ومن المقرر أن تفتتح اليوم الخميس أكبر تجمع لمحطات الطاقة الشمسية بقرية بنبان شمال أسوان، على هامش فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية.