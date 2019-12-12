شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الخميس.. الأخبار المتوقعة 12 ديسمبر 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ أعمال الدورة الوزارية التاسعة بعد المائة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالقاهرة برئاسة اليمن.

تعقد الدورة الاستثنائية الأولى للجمعية العامة لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي «يونا» في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية؛ لمناقشة الوضع الإداري والمالي للاتحاد.

تنطلق في العاصمة الأردنية الدورة الثانية عشرة للمجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف في العالم الإسلامي، ويركز المؤتمر على دعم صمود المقدسيين في مدينة القدس الشريف، وحماية المقدسات، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك.

يتوجه نحو 24.4 مليون ناخب جزائري إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد، خلفا للرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة الذي استقال من منصبه في 2 أبريل الماضي إثر حراك شعبي أجبره على مغادرة القصر الرئاسي.

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تنطلق انتخابات عامة في بريطانيا لاختيار 650 نائبا جديدا في البرلمان من أجل تشكيل حكومة جديدة، في تصويت حاسم سيحدد مصير البلاد لسنوات قادمة ومستقبل علاقتها مع الاتحاد الأوروبي.

تبدأ القوات البحرية القبرصية مناورات ثلاثية مشتركة مع كل من فرنسا وإيطاليا، داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة بقبرص.

تحتفل وزارة الآثار باليوم العالمي للإعاقة في المتحف المصري بالتحرير، حيث تنظم إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي برنامجا إرشاديا وترفيهيا بعنوان «في المتحف.. فرحتنا تكمل بيكم».

تحيي منظمة الصحة العالمية، اليوم الدولي للتغطية الصحية الشاملة تحت شعار «الوفاء بالوعد».

تقام مباراة كرة القدم بين فريقي الزمالك وبيراميدز ضمن منافسات الأسبوع السابع من بطولة الدوري العام المصري؛ تقام المباراة على استاد القاهرة في السابعة والنصف مساء.