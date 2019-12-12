شكرا لقرائتكم خبر عن والد الطفلين «هنا وسليم»: «كان نفسهم يعيشوا في مصر.. وآديني راجع عشان أدفنهم» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال خالد محمد سماحة، والد الطفلَين المتوفيين بسبب ماس كهربائي في السعودية، إن لجنة التحقيق أكدت أن المصدر الرئيسي للحريق هو «المشترك الكهربائي» الذي كان به شاحن الهانف في غرفة النوم.

أضاف «سماحة»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «كل يوم» على فضائية «ONE»، مساء الأربعاء: «أولادي كانوا نايمين عادي وتاني يوم عندهم مدرسة، ونزلت من البيت 10 دقائق، لقيت صاحب الكمباوند بيقول لي في دخان في الشقة، فقلت له أنا راجع اكسر الباب وادخل على طول».

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تابع: «أولادي طول عمرهم بيحبوا مصر ونفسهم يعيشوا فيها على طول، وكل إجازة بيبقوا مش عايزن يرجعوا، ويقولوا لي شوف شغل في مصر، وآديني راجع بيهم مصر على طول عشان أدفنهم».

مضى قائلًا: «الحمد لله، أولادي ملائكة معملوش أي حاجة خالص، هنا 10 سنوات، وسليم 8 سنوات، وأنا شغال في السعودية من 5 سنوات».

وتوفي الطفلَان سليم وهنا في مدينة الرياض السعودية بسبب ماس كهربائي في شاحن الهاتف المحمول في غرفتهما، وانتشرت صورة الطفلَين من قبل الجالية المصرية بالسعودية، مع تحذير بعدم وضع الشاحن في غرف النوم.