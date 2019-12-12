شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. افتتاح محطة بنبان للطاقة الشمسية الأكبر على مستوى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتتح وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، اليوم أكبر تجمع لمحطات الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان بمحافظة أسوان ، بإجمالى عدد 32 محطة بقدرة 1465 ميجا وات بالكامل على هامش منتدى أسوان السلام والتنمية و ذلك بواسطة الفيديو كونفرنس.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ، أنه وفقاً للجدول الزمنى تم الانتهاء من إنشاء المحطة بالكامل أكتوبر الماضى و ربطها بالشبكة القومية للكهرباء، لافتا إلى أن هذا المشروع بنظام التملك و البناء و التشغيل boo بالتعاون مع القطاع الخاص.



يذكر أن محطة بنبان الشمسية بأسوان تعتبر حاليا عاصمة العالم للطاقة الشمسية لكونها تضم أكبر عدد من محطات توليد الكهرباء على مستوى العالم و التى يبلغ عددهم 40 محطة شمسية.