"العام لمنتجي الدواجن" يتوقع ارتفاع سعر الدواجن خلال الفترة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

شهدت أسعار الفراخ البيضاء والبلدي حالة من الاستقرار في التعاملات منذ 5 أيام، بينما ارتفع السعر اليوم 5 جنيهات، ما فتح بابًا للتساؤل عن احتمالية ارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ.

حذر الدكتور نبيل درويش ربيل درويش، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، من ارتفاع أسعار الدواجن خلال الفترة القادمة، مضيفا: خروج العديد من المربين أربك حسابات السوق.

وقال درويش، في تصريح خاص لمصراوي، إن عدد لا بأس به من صغار المربين خرجوا من الصناعة أثر انخفاض السعر الذي شهده الموسم الماضي، لافتًا إلى أن 70% من الصناعة قائم على هؤلاء الصغار كمربى تثمين بينما الشركات الكبرى لا تتعدى الـ 30%.

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وكانت قد انخفضت أسعار الدواجن لـ 18 جنيهًا، وسط انهيار مربى الدواجن مقارنة بتكليف الإنتاج.

وأضاف رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن كل المؤشرات والظواهر تنبئ بارتفاع سعر الدواجن لـ 40 جنيهًا أو أكثر، لافتًا إلى أنه سبق وحذرنا وطالبنا الجهات المعنية بشراء الدواجن وتجهزها؛ ولكن لم يطبق أحد.

وتابع: "المربون حاليًا بدأوا تغطية التكاليف وقريباً سوف يرتفع السعر لتحقيق ارباحًا وتعويض الموسم الماضي، أن تدخل الحكومة سوف يكون من خلال الاستيراد من الخارج".

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويًا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاء ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.​