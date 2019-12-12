في أسبوعين.. 20 خدمة قدمتها غرفة السياحة لموسم العمرة حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

أطلقت وزارة السياحة، يوم 25 نوفمبر الماضي، أولى رحلات العمرة للعام الهجري الحالي 1441، وذلك في إطار الضوابط المنظمة للموسم، والتي تكفل قيام الوزارة بأداء دورها الرقابي لضمان حقوق المعتمرين المصريين وتوفير كافة سبل الراحة والأمان لهم أثناء أداء المناسك إلى جانب الحفاظ على حقوق شركات السياحة المصرية.

ومنذ بدء الموسم وعلى مدار أسبوعين يرصد "الخليج 365" ما أحرزته غرفة السياحة خلال هذه المدة لموسم العمرة منذ انطلاق الرحلات وحتى الآن كالتالي:

1 - بدء التنفيذ الفعلي للبوابة الإلكترونية للعمرة المصرية https://umrah.eg، والتي تحافظ على حقوق المعتمرين وشركات السياحة.

2– تواكب البوابة، التأشيرة الإلكترونية التي أطلقتها المملكة العربية السعودية، وتعمل عليها كل شركات السياحة المرخصة لموسم 1441 هجرية.

3 - إطلاق أولى رحلات العمرة إلى الأراضي المقدسة وسط تفاؤل سياحي كبير بنجاح الموسم.

4 - بلغ عدد الشركات المصرية التي سجلت على البوابة (1833) شركة.

5 - بلغ عدد الشركات والمؤسسات السعودية التي سجلت على البوابة نحو (500) مؤسسة

6 - 6 - ربط التطبيق التليفوني "استغاثة SOS" مباشرة بالبوابة والذي يتيح للمعتمر تقديم كتابة استغاثة أو مشكلة خلال أداء مناسك العمرة

7 - إطلاق حملة دعائية لتوعية المواطنين الراغبين في أداء العمرة بكيفية التقدم للشركات والتحذير من التعامل مع السماسرة والوسطاء.

8 - الحملة شملت كل وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وتضمنت مواد توعوية تمثيلية وبرامج دينية وموضوعات بالصحف والإذاعة.

9 - توعية المواطنين بالدخول مباشرة إلى البوابة والتقديم مباشرة إلى شركات السياحة المسجلة على بوابة العمرة المصرية.

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10 - تحذير الغرفة بمعاقبة الشركات التي تقصر في حق المعتمرين المصرين خلال الموسم الجديد.

11 - متابعة المعتمرين وشركات السياحة، وسهولة السفر من كافة المطارات والمنافذ.

12 - إنهاء إجراءات سفر المعتمرين بوجود الباركود الخاص بكل معتمر والذي يعد شرطا أساسيا للسفر.

13 - رحلات المعتمرين تنطلق باستخدام الباركود من مختلف المطارات والمنافذ المصرية وليس مطار القاهرة فقط.

14 - وجود تعاون كبير من كافة الجهات منذ إنشاء البوابة لإنجاح التجربة التي بالفعل حققت نجاحا كبيرا حتى الآن.

15 - متابعة مستمرة مع شركات السياحة للتدخل الفوري لحل أي مشكلة تواجههم أو تواجه المعتمرين.

16 - عدم تكرار ما حدث في اليوم الأول للسفر الذي شهد عودة بعض المعتمرين لعدم وجود الباركود المخصص لهم من بوابة العمرة.

17 - ذهاب جميع المعتمرين إلى المطارات بعد التأكد من قيام شركات السياحة المنفذة للرحلة بإصدار الباركود الخاص بكل منهم.

18 – إصدار 60 ألف باركود من البوابة الجديدة لتأشيرات العمرة والسياحة.

19 - إصدار الباركود الخاص ببعض المواطنين الحاملين لتأشيرات السياحة وفقا لقرار رئيس الوزراء الذي يضم تأشيرات " عمرة وسياحة ومهرجانات وفعاليات وضيافة".

20 - تحذير الراغبين في أداء العمرة من التعامل مع السماسرة والوسطاء الذين يجوبون المحافظات للترويج لبرامج وهمية وبأسعار مرتفعة.