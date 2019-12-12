شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تحذر المواطنين: «الشتاء قادم بقوة.. وتقلبات الجو تجنن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن «الشتاء قادم بقوة، والتقلبات الجوية والفرق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى في اليوم الواحد يجنن أي حد».

أضاف «شاهين»، في مداخلة مع برنامج «آخر النهار»، مساء الأربعاء، أن البلاد ستشهد حالة من عدم الاستقرار، الخميس، بين نشاط الرياح وإثارة الرمال والأتربة وفرص سقوط الأمطار.

وأشار «شاهين» إلى أن نشاط الرياح سيزيد من إحساس برودة الجو في ساعات النهار وفترات الليل، ناصحًا المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الفترة المقبلة وعدم انتظار بدء الشتاء، 23 ديسمبر.

وأوضح أنه من الوارد أن يشهد الأسبوع المقبل انخفاضًا آخر في درجات الحرارة مع عودة فرص سقوط الأمطار، مشددًا على أن متابعة النشرة الجوية أمر ضروري خلال الفترة المقبلة.

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كان اللواء جوي هشام طاحون، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، حذر من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، الخميس، يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية للبلاد تمتد متوسطة الشدة إلى محافظات الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة ومناطق من شمال الصعيد تكون رعدية أحيانا.

أضاف رئيس الهيئة، في بيان، أنه ستنشط الرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة، خاصة على الطرق المكشوفة، كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط، ما يؤدى إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية، يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي بقيم تتراوح من 2-3 درجات ليسود طقس معتدل شمالا مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

وأوضح البيان أنه من المتوقع أن تنحصر فرص سقوط الأمطار الجمعة على السواحل الشمالية وشمال سيناء، كما يستمر نشاط الرياح على شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على شرق البلاد.

ونصح بيان الأرصاد بالقيادة بهدوء على الطرق، خاصة السريعة أثناء سقوط الأمطار والرمال والأتربة المثارة وارتداء الملابس الشتوية وتجنب الأنشطة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الخميس على: القاهرة والوجه البحري من 19 إلى 20، السواحل الشمالية من 18 إلى 19، شمال الصعيد من 20 إلى 21، جنوب الصعيد من 25 إلى 26.