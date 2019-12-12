أخبار مصر | خبير أفريقى لـ"الخليج 365": مصر أصبحت تمتلك نفوذ عظيم في القارة الأفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير أفريقى لـ"الخليج 365": مصر أصبحت تمتلك نفوذ عظيم في القارة الأفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

- سنجني ثمار تلك المؤتمرات على المدى البعيد- السيسى يمتلك الكثير من العزم لعودة مصر للقارة

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح الأربعاء، افتتاح النسخة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في أفريقيا، الذي تستضيفه محافظة أسوان عاصمة الشباب الأفريقي، وتطرق للحديث عن "منع الصراعات"، و"دور المرأة الأفريقية"، و"الشراكة الأفريقية مع العالم وكيفية محاربة الإرهاب.



وقال الدكتور زياد عقل الخبير فى شئون شمال أفريقيا في تصريحات خاصة للفجر، إن مصر تسعى إلى تصحيح المسار على الصعيد الأفريقى منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكم، خاصة أن مصر كانت في عزلة عن القارة الأفريقية خلال السنوات الماضية، لذلك تسعى الحكومة المصرية إلى استخدام العديد من الأدوات، من ضمنها استخدام القوى الناعمة، ومنتدى أسوان يعد أحد أدواتها التي تطرح من خلالها العديد من الحلول، ليس عسكرية أو استراتيجية ولكن حلول مختلفة منها حلول اجتماعية والتطرق إلى المشاكل التي تواجه القارة الأفريقية والعمل على حالها.



وأضاف عقل: نحن ليس في مرحلة التطرق إلى نتائج في الوقت الراهن، ولكن في مرحلة وضع خطط واستراتيجيات التي يتم صناعتها من خلال تلك المؤتمرات وسوف نحصد تلك الجهود خلال الأعوام القادمة.



وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يمتلك العزم على الاستمرار في ممارسة الدور الإقليمي في القارة، ونرى جهود مبذولة من قبل الرئيس والحكومة المصرية؛ فى تفعيل الدور المصري على صعيد القارة من أجل صناعة نفوذ جديد، مشيرا إلى أن مصر بدأت تكتسب مكان ونفوذ عظيم على صعيد القارة.