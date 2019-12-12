شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يقيم مأدبة عشاء لرؤساء الدول والوفود المشاركة في منتدى أسوان للسلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أقام الرئيس عبدالفتاح السيسى مأدبة عشاء رسمية تكريمًا لرؤساء الدول والحكومات ورؤساء الوفود المشاركة في النسخة الأولى من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة. ونشر السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، صورًا للرئيس من مأدبة العشاء. وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، الأربعاء، منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين في أفريقيا، لفتح آفاق جديدة نحو تحقيق السلام والتنمية المستدامة بالقارة السمراء.

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