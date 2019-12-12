شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «حقوق إنسان النواب»: السيسي أصدر قرارات عفو رئاسي عن 19 ألف سجين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى «أصدر قرارات عفو رئاسي عن نحو 19 ألف سجين، وهو أكبر عدد يتم الإفراج عنه، ما يرسخ حرص الرئيس على منح المخطئين فرص أخرى للاندماج في الحياة وتنمية المجتمع».

وطالب «عابد»، خلال الندوة التي نظمتها كلية الحقوق جامعة المنصورة، الأربعاء، احتفالا باليوم العالمي لحقوق الإنسان تحت رعاية الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس الجامعة، باستبدال الحبس الاحتياطي بالمراقبة الإلكترونية حتى لا يؤثر ذلك بالسلب على المواطنين من الناحية الاجتماعية.

كما طالب بالتصدي لزواج القاصرات والتمييز ضد المرأة في المناصب، قائلًا: «لجنة حقوق الإنسان بعيدة كل البعد عن السب والقذف وتخوين الآخر والتشكيك في مؤسسات الدولة حتى لو تم الاختلاف مع النظام».

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وأكد «عابد» أهمية «قبول الرأي الآخر وعدم التقليل من قيمة صاحبه، وأهمية تسليط الإعلام المصري الضوء على إيجابيات المجتمع مثلما تهتم بإبراز السلبيات حتى يتم بث الأمل في نفوس المواطنين».

من جهته، أثنى الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حرص كلية الحقوق على تنظيم الفعاليات التي تناقش كافة الجوانب القانونية والارتقاء بفكر الشباب ومنها الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان؟

وقال «البيومي»، في بيان صحفى: «الحضارة الفرعونية أول حضارة اهتمت بحقوق الإنسان من خلال تسجيل رسوم على جدران المعابد تكفل حقوق المصري القديم في كافة النواحي حتى ترسخ مفهوم العدل أساس الملك بنزول الأديان السماوية التي كرمت الإنسان وأوصت بحماية حقوقه».

فيما يرى الدكتور شريف خاطر، عميد كلية الحقوق، أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام ١٩٤٨ أول وثيقة تنظم حقوق الإنسان من خلال ديباجة و٣٠ مادة توضح كافة الحقوق وتمنع التمييز العنصري وتؤكد الحق في الكرامة الإنسانية والحياة والمساواة.

أضاف أن هذا الإعلان تلاه عدة اتفاقيات للتأكيد على مبادئه مثل اتفاقية عام ١٩٦٦ لدعم الحقوق السياسية والثقافية والاقتصادية والمدنية للإنسان، وتم الاستقرار على تخصيص يوم سنوي لإحياء مبادئ هذا الإعلان والتذكير بها.