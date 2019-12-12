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صفحة المتحدث باسم الرئاسة تنشر صور مأدبة عشاء الرئيس للمشاركين فى منتدى أسوان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، صورا لإقامة الرئيس السيسي مأدبة عشاء رسمية تكريماً لرؤساء الدول والحكومات ورؤساء الوفود المشاركة فى النسخة الأولى من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة.

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