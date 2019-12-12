شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. الكنيست الإسرائيلى يعلن حل نفسه والدعوة لانتخابات فى مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلن الكنيست الاسرائيلى منذ قليل عقب جلسة التصويت حل نفسه والدعوة للانتخابات جديدة ستجرى فى شهر مارس المقبل. وصوت اكثر من 90 عضو لصالح حل الكنيست بعد فشل الاحزاب فى تشكيل حكومة .

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