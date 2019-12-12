التربية والتعليم: المدارس بدأت استعداداتها لامتحان يناير لأولى وثانية ثانوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تجهيزات واستعدادات المدارس والإدارات التعليمية لامتحان يناير المقبل لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى والذى ينطلق 11 من الشهر المقبل.
وقالت مصادر مسئولة، إن المدارس بدأت تجهيزاتها من حيث إعداد كشوف مناداة الطلاب لتوزيعها على لجان السير للذين سيؤدون الامتحان ورقيا، إضافة إلى تجهيز كشوف توزيع المعلمين على لجان الامتحانات سواء فى الفترة الصباحية والمسائية، إضافة إلى تعليمات لطلاب الصف الثانى الثانوى بتجهيز التابلت وشحنه وإزالة أى كلمات سر عليه.
الجدير بالذكر أن امتحانات الصف الأول الثانوى العام تبدأ فى الفترة المسائية ورقيا، على أن تعقد امتحانات الصف الثانى الثانوى إلكترونيا على التابلت 11 يناير المقبل.
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