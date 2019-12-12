شكرا لقرائتكم خبر عن رصد أسراب متقطعة من الجراد الأصفر جنوب البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت المناطق الحدودية جنوب البحر الأحمر، فى رأس حدربة وأبورماد، ظهورًا لأسراب متقطعة من الجراد الأصفر قادمة من دولة السودان، حيث هاجمت أعداد كبيرة من الجراد الأشجار وبعض الزراعات الجبلية.

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وتصدت قواعد مكافحة الجراد جنوب البحر الأحمر للأسراب بكل وسائل المكافحة، وعلى رأسها الرش، وتم تشكيل لجان لمتابعة الموقف، وإخطار الجهات المعنية بالمحافظة، وجارٍ التعامل مع تلك الحشرات.

وقامت فرق المكافحة والمتابعة فى قواعد مكافحة الجراد جنوب البحر الأحمر بعدة تحركات على ساحل البحر وعدد من الأودية الصحراوية لاستكشاف الجراد الصحراوى على الحدود المصرية الجنوبية بالبحر الأحمر كإجراء احترازى، ورصد أى تجمعات للجراد جنوب البحر الأحمر.

وأكد مسؤولو مكافحة الجراد بالبحر الأحمر أن هناك متابعة وتنسيقًا مستمرًا مع حرس الحدود واللجان لإجراء عمليات المسح البيئى واستكشاف الجراد مبكرًا.