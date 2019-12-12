شكرا لقرائتكم خبر عن «استرداد الأراضي»:حزمة تسهيلات لحل مشكلات التقنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، اجتماعها الأول بحضور 6 محافظين لمتابعة ملف تقنين الأراضى ومعدلات الإنجاز، حيث تمكنت اللجنة خلال الشهور الماضية من إنهاء أكثر من 23 مشكلة كانت تواجه لجان التقنين، وكلف إسماعيل، رئيس اللجنة الأمانة الفنية بمواصلة المتابعة بشكل يومى مع المحافظات لإنهاء أى مشكلة طارئة بشكل سريع حرصاً على سرعة إنهاء إجراءات التقنين.

وأوضحت اللجنة فى بيان، أن الاجتماع شهد مناقشة أساليب العمل فى لجان التقنين بالمحافظات وضرورة متابعة المحافظين بشكل مباشر لهذا الملف ومنحه أولوية بهدف تقنين الأوضاع القانونية للمواطنين وإنهاء ظاهرة وضع اليد وكافة الأوضاع غير القانونية على أراضى الدولة وتحصيل حقوقها فى الوقت نفسه.

وأضافت اللجنة أن الاجتماع تناول أيضاً دور المحافظين فى التنسيق بين كافة الجهات المعنية بملف الأراضى فى نطاق محافظاتهم، وإنهاء أى معوقات تظهر خلال العمل مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء كافة الشروط القانونية، وعرض محافظو الجيزة والقليوبية وأسيوط والدقهلية والفيوم والمنوفية خطط وأسلوب عمل لجان التقنين فى محافظاتهم وعددا من المعوقات التى تعطل إصدار العقود، واقترحوا بعض الحلول التى يمكن أن تسهم فى زيادة معدلات الإنجاز.

من جانبه شدد إسماعيل على ضرورة وضع أولويات للعمل فى ملف التقنين والإسراع بالانتهاء من كافة الطلبات التى ثبت استيفاؤها شروط التقنين، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستحقق نقلة كبيرة فى عدد العقود، مع التأكيد أيضاً على عدم المبالغة فى التسعير وأن يرتبط بالسعر السائد فى المنطقة، كما طلب من المحافظين مراجعة كل الشكاوى التى تتعلق بتفاوت عمليات التسعير وعدم السماح بالتفاوت الكبير فى الأسعار فى نفس المنطقة، ومحاسبة كل من يثبت تلاعبه أو يقصر فى أداء عمله ما يعطل إجراءات التقنين.

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وأكد إسماعيل أن اللجنة تقدم كل سبل الدعم للمحافظات ومستعدة للتعامل مع أى مشكلة تظهر خلال العمل أو يرفعها إليها المحافظ وهناك تنسيق كامل مع مجلس الوزراء وكافة الجهات فى ملف تقنين أراضى الدولة بهدف تكثيف العمل خلال الفترة المقبلة وتوفير كل الإمكانيات المطلوبة للجان التقنين بالمحافظات للإسراع بإنهاء هذا الملف.

وأضاف إسماعيل أن اجتماعات اللجنة مع المحافظين ستتواصل خلال الفترة المقبلة مع قيام وزارة التنمية المحلية بتقديم تقرير أسبوعى عن حجم الإنجاز فى عمل اللجان بكل محافظة ومعدلات الأداء لتقييم عملها كما ستمد الوزارة المحافظات بكتاب دورى شامل يتضمن كل القرارات والتوصيات التى صدرت خلال الفترة الماضية لتوحيد طرق العمل فى المحافظات. وشدد اللواء مجدى عبدالغفار، مستشار رئيس الجمهورية للأمن ومكافحة الإرهاب، على ضرورة سرعة التعامل مع الحالات غير الجادة سواء من تقدموا بطلبات تقنين ولم يستكملوا الإجراءات، أو من رفضوا سداد رسوم الفحص والمعاينة، إما بقيامهم باستكمال الإجراءات المطلوبة أو ضمهم لموجات الإزالة، مشيراً الى أن موجات الإزالة التى تنفذها قوات إنفاذ القانون تحت إشراف اللجنة تؤكد جدية الدولة فى استرداد حقوقها، وعدم السماح بأى حالات مماطلة أو بقاء أوضاع غير قانونية، مؤكداً أيضاً أن الإزالات تتم وفق ضوابط حاسمة على جميع المخالفين دون استثناء من ترسيخ دولة القانون واسترداد حق الشعب.

وأضاف «عبدالغفار» أن الأمانة الفنية للجنة سترصد بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية كافة مشاكل التقنين بالمحافظات لوضع حلول لها وإرسالها فى كتب دورية عامة تصل لكل المختصين بملف التقنين بالمحافظات.

من جانبه قال اللواء عبدالله عبدالغنى، رئيس الأمانة الفنية للجنة، إن ما رصدته الأمانة من خلال تقارير المتابعة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية أكد وجود عدد طلبات غير جادة، منها طلبات وهمية، أو طلبات لتقنين أراض لا يجوز تقنينها، بجانب عدم اقتناع بعض المواطنين بجدية الدولة فى تقنين الأوضاع.

وأضاف عبدالله أن رئيس اللجنة وجه بالتعامل الحاسم مع كل الحالات التى يثبت عدم جديتها وضمها لموجات الإزالة فوراً، وفى الوقت نفسه قدمت اللجنة بالتنسيق مع مجلس الوزراء تسهيلات عديدة لتشجيع المواطنين على التقنين، ومنح المحافظين الصلاحية فى حالات الضرورة التى يقدرونها بالسماح لغير القادرين على سداد قيمة التقنين بتخفيض المقدم لـ15 % بدلاً من 25 % وتقسيط بقية المستحقات على 7 سنوات بدلاً من 3 ومنها أيضاً إعفاء كل من يسدد قيمة التقنين نقداً وعلى دفعة واحدة من 10 % من قيمة الأرض.