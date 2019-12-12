شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة شمال سيناء» تنفي وفاة 4 أشخاص بالشيخ زويد بـ«أمراض معدية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت مديرية الصحة بشمال سيناء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، عن وفاة عدد 4 من الأشخاص بمركز ومدينه الشيخ زويد نتيجة أمراض معدية أو اوبئة.

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وأكد الدكتور طارق شوكة، مدير مديرية الصحة، أن جميع حالات الوفاة خلال اليومين السابقين طبيعية، حيث أن حالة وفاة طبيعية بالمنزل وحالة وفاة أخرى نتيجة جفاف شديد والتهاب رئوي لطفل واخرى نتيجة أزمة قلبية واخيرا وفاة نتيجة انفجار جسم غريب، مشددا على حرص مديرية الصحة الشديد على صحة وسلامة المواطنين.

وتابع «شوكة» أن جميع التقارير الوقائية الرقابية التابعة للمديرية لم ترصد أي حالات وفاة نتيجة مرض معدي فيروسي خلال تلك الفترة ولم يتم الإبلاغ عن أي حالات أو أعراض.

وتناشد مديرية الصحة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالمديرية، وفي حالة وجود أي استفسار يرجى التواصل على أرقام مديرية الصحة.