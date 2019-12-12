شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل»: الشهر العقاري يعاني من مشاكل في «العمالة والمقرات والتشريعات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المسشار أشرف رزق، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، إن الشهر العقاري من أهم القطاعات في وزارة العدل لأنه يقدم خدمات جماهيرية للمواطنين على مستوى الجمهورية.

وأضاف المسشار أشرف رزق خلال لقاء تليفزيوني، أن هناك مشكلة في الشهر العقاري والاعتراف بها بداية حلها، والمشاكل تنحصر في العمالة والمقرات والتشريعات، لافتا إلى أن الشهر العقاري يعتبر القلعة الحصينة للذود عن الملكية وحماية الممتلكات الخاصة والعامة، وتحديد الملكية للأفراد، الذي يعتبر هدفًا اجتماعيًا وأمنًا قوميًا.

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وتابع مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق أن، عدد العاملين في الشهر العقاري حاليا 6201 موظف، بعدما كان عدد العاملين في 2016، 7835 موظفًا.

وأوضح المسشار أشرف رزق أن الشهر العقاري تم إنشاؤه عام 1946، ولا يزال يعمل بنفس القانون منذ 1946 وحتى الآن.

وأكد رزق أنه كانت هناك مسابقة لنقل بعض الموظفين من مؤسسات الدولة المختلفة على أن يتم نقلهم بنفس درجاتهم الوظيفية وتم اختيار 1102، الذين انطبقت عليهم الشروط، ولكن لم يتم نقلهم حتى الآن.