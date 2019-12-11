شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يوجه بإعادة توزيع طاقم الأطباء والممرضين لتغطية العجز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، توجيهاته لمدير مديرية الصحة بإعادة توزيع طاقم الأطباء والممرضين، حسب احتياجات المستشفيات لتغطية العجز وتحقيق التكامل بين جميع المنشآت الطبية.

ووجه المحافظ بتوفير بيانات بالإمكانيات الموجودة بكافة المستشفيات والنقص في الأدوية والأجهزة المطلوبة والمعطلة لتوفيرها بالتنسيق مع رجال الأعمال والمجتمع المدني.

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وأكد المحافظ، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، الأربعاء، متابعة تواجد الأطباء بالمستشفيات والتشديد على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى وحسن معاملتهم.

في السياق، وجه المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم بتفعيل السبورات والشاشات الذكية في المدارس وعمل الصيانة اللازمة لها وتدريب المدرسين عليها، مع استمرار خطة التطعيمات في المدارس والعمل على توعية الطلبة وتوفير رحلات لزيارة المشروعات القومية والقواعد العسكرية.

ووجّه المحافظ القيادات التنفيذية بتفعيل منظومة الشكاوى وسرعة فحص الشكوى والتحقق منها والرد عليها، كما شدد على عدم تأخير صرف المرتبات والمستحقات المالية لجميع الموظفين، وخاصة المتعاقدين على الصناديق، مؤكدا أن جميع أجهزة المحافظة تعمل من أجل الصالح العام لجميع المواطنين.