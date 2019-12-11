شكرا لقرائتكم خبر عن هشام الحلبي: القانون الدولي يتيح لمصر التدخل عسكريًا خارج حدودها لحماية مصالحها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء دكتور طيار هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، أن التدريبات التي أجرتها القوات البحرية المصرية بالذخيرة الحية، تؤكد جاهزية جيشنا الوطني للتدخل العسكري الفوري لحماية الأهداف الاقتصادية الموجودة داخل الحدود أو خارجها ولمسافات بعيدة.

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وأضاف الحلبي خلال مداخلة هاتفية، أن القانون الدولي يتيح لمصر التدخل العسكري لحماية مصالحها، واستفادت مصر من هذا البند في القانون عندما تدخلت في ليبيا عسكريا بعد ذبح عدد من المصريين هناك.

وتابع الحلبي، أن الاتحاد الأوروبي لن يصمت لتركيا هذه المرة، خاصة وأن تهديدات تركيا تطال ثلاث دول أوروبية، إيطاليا، قبرص، اليونان.

وأكد الحلبي أن التدريبات التي تجريها القوات البحرية المصرية على درجة عالية من الاحترافية ويجرى فيها استخدام دقيق للأسلحة الحديثة لا سيما الغواصات البحرية.