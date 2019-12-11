شكرا لقرائتكم خبر عن مياه شمال سيناء تحدد 15 يومًا لإنهاء إجراءات المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شددت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء، على تيسير الإجراءات أمام المواطنين في التعاقد وجدولة المتأخرات .

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وأهاب قطاع مياه الشرب والصرف الصحى في محافظة شمال سيناء، في بيان، بالمواطنين من أبناء مدينة العريش وضواحيها بسرعة التوجه إلى مقر منطقة العريش بالخزان العالى في شارع أسيوط بالعريش لجدولة المتأخرات بالنسبه للمشتركين الفعليين وانهاء اجراءات التعاقد لغير المشتركين.. مع تقديم كافة التيسيرات اللازمة مراعاةً لظروف المواطنين، وذلك خلال ١٥ يوما اعتباراً من اليوم.

وحدد البيان أن التيسيرات المقدمة عبارة عن تقسيط المتأخرات للمشتركين الفعليين لمدة لا تزيد عن سنه واحدة، تقسيط قيمة العداد عن طريق المحافظه ( صندوق توصيل المياه والغاز ) للمشتركين الفعليين ممن تلف عداده أول فقد أو لمن يقوم بالتوصيل الجديد، وتقسيط باقى قيمة المقايسة عن طريق الشركة.

ومن جهة أخرى أعلن قطاع مياه الشرب والصرف الصحى في شمال سيناء بأنه سيتم فصل المياه نهائياً عن الخطوط القديمة في حى المساعيد بالعريش يوم ٣١ ديسمبر الجارى، وأهاب بالمواطنين من قاطنى حى المساعيد وتوابعه بسرعة التوجه إلى مقر منطقة العريش في الخزان العالى بالعريش لإنهاء إجراءات التعاقد على الشبكه الجديده للمشتركين الجدد وانهاء اجراءات تحديث البيانات ومراجعة المتأخرات للمشتركين الفعليين وفقا للتيسيرات والتسهيلات السابقة .