شكرا لقرائتكم خبر عن «ملي الإسكندرية»: الإرهاب لا دين له.. وأرض مصر الطاهرة لن تسمح بوجوده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

جدد عدد من رعاة الكنائس والقيادات القبطية في الإسكندرية رفضهم التام للإرهاب الأسود، الذي لم ينته في مصر ولا يزال يستهدف الأبرياء في دور العبادة، مؤكدين أن حادث تفجير الكنيسة البطرسية بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في العباسية، الذي وقع قبل 3 سنوات في 11 ديسمبر عام 2011 أصاب الجميع مسلمين ومسيحيين بالقلق والخوف، مطالبين الدولة بمواجهة الإرهاب في الذكرى الثالثة للتفجير بالفكر والثقافة من خلال رجال التوعية والتنوير وليس من خلال رجال الدين.

وقال محسن جورج عضو المجلس القبطى الملى التابع لكاتدرائية الاقباط الأرثوذكس في الإسكندرية: «الإرهاب الأسود بات لا يفرق بين مسجد وكنيسة ومسلم ومسيحى ومصر تواجه إرهابا لا دين له، مستطرداً: إذا كان الإرهاب لا دين له فارض مصر الطاهرة مهد الأديان لن تسمح بوجود من لا دين له على أرضها ولا يحق له العيش على أرضها أو ياخذ خيرها».

وأضاف «جورج» – في تصريحات لـ«المصرى اليوم»- :«طوبى لكى يا مصر بهذا الكم من الشهداء والدم الذكى الذي سال على ترابك لان الدم الذكى يطهر الارض كما يطهر الماء الانسان مشيرا إلى أن توقيت تفجير الكنيسة البطرسية يذكرنا بسيناريو تفجير كنيسة القديسين الذي وقع مطلع عام 2011 حيث كان المصريون يصلون في كنائسهم.

وتابع: «هذه الأحداث لن تفرق بين المصريين ولن تحدث فتنة وفرقة طائفية كما يريد الإرهابيين الخونة، فالمصريون حالياً لم يعد يربطهم تاريخ وعلاقة قديمة فقط وإنما يربطهم دم مقدس».

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وقال القس الدكتور راضى إسكندر، راعى الكنيسة الإنجيلية بالعطارين، إن الحادث أدمى قلوب المصريين جميعا مسلمين ومسيحيين شأنه شأن سلسلة التفجيرات التي طالت كنائس عديدة في المحافظات منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011 مطالبا بمواجهة أحداث تفجير الكنائس والكاتدرائيات المتكررة بالفكر والثقافة والتوعية والتنوير وليس برجال الدين الاسلامى والمسيحى .

وشدد «إسكندر» على ضرورة ابتكار ثقافة جديدة وتنقيح للأفكار والموروثات، فالمجتمع لم يعد مجتمعا مسالما كما كان والمفروض أن المؤسسات التربوية والثقافية تقوم بدورها وأن تكون هناك مراجعة للخطاب الدينى.

وقال القمص رويس مرقص، الوكيل البابوى السابق، وراعى كنيسة السيدة العذراء مريم في جبريال أن من عاش في مصر لا يعرف الكراهية ولا البغضاء على الإطلاق ومن يفعل مثل تلك الأعمال الإرهابية الإجرامية لا يمكن أن يكون تربى في مصر وعاش على أرضها التي احتضنت السيد المسيح عليه السلام وأمه وزارها الأنبياء وعاشوا فيها سنين عديدة وتجلى الله على نبيه موسى عليه السلام من أرضها في سيناء، فمصر لا تعرف الإرهاب على مر التاريخ، خاصة أن ما حدث في تفجير البطرسية هو نتاج تعليم خاطئ.

وأضاف «مرقس»– في تصريحات لـ«المصرى اليوم» – أن البعض يريد أن تصبح مصر بلد فتن وحروب أهلية ولن تكون، فالإرهابيين الخونة لا يريدون الخير لمصر وأهلها، لافتاً إلى موقف البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في وأد هذه الفتنة في مهدها حينما قال عبارته المشهورة «وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن»، مشددا على ضرورة الانتباه ومواجهة كل من يروج للأفكار الخاطئة بالثقافة والتنوير والتوعية، مشيرا إلى أن الإرهاب لا يكل ولا يمل في سبيل تحقيق أهدافه الخبيثة والتى تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في مصر، فضلا عن كونها تخالف الأعراف والشرائع السماوية التي تنهى عن المساس بدور العبادة وتدعو إلى حمايتها وصونها واحترامها.

ووقع تفجير الكنيسة البطرسية يوم الأحد 11 ديسمبر 2016، واستشهد على إثره 29 شخصاً وأصيب 31 آخرون بسبب عبوة ناسفة تزن 12 كيلوجراما، حيث تعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تفجير هذه الكنيسة وأن التفجير تم بحزام ناسف.