شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسي يهاجم أردوغان: «بيخرف بعد ما ركّع الجيش التركي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أو غيره، لن يستطيع أن يقترب من ثروات الشعب المصري أو حدوده أو مصالحه الاقتصادية أو الاعتداء على سيادة مصر.

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وقال «موسى» خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن أردوغان «بيخرف منذ يومين»، كما أنه ليس رجل دولة وليس لديه فكر عن العسكرية، إضافة إلى أنه «شلّح» الجيش التركي وسرح وسجن عشرات الآلاف من العسكريين وقدمهم للمحاكمة، والميليشيا «ركّعت الجيش التركي» في عدة مناطق.

وتابع موسى أن الجيش المصري يتعامل مع أحدث تكنولوجيا تمكنه من تأمين مصالح الدولة والشعب المصري، وكذلك مواجهة التحديات في أي وقت والعالم كله يشهد للجيش المصري.

وأشار موسى إلى أن الجيش المصري يجري تدريبات عسكرية كثيفة مشتركة مع روسيا وأمريكا والدول العربية والصين وفرنسا وباكستان وألمانيا.