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شكرا لقرائتكم خبر عن عرض أزياء فساتين سهرة للأطفال في جامعة المنوفية (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نظمت كلية الاقتصاد المنزلي جامعة المنوفية عرض أزياء فساتين سهرة للأطفال قام خلاله ١٥٠ طالبا وطالبات بالفرقة الرابعة (للملابس والنسيج) بتصميمه وتنفيذ فساتين سهرة للأطفال، وذلك كمشروع تخرج بمادة المشروع البحثي.
وأكد الدكتور إيهاب النعسان، أستاذ بقسم الملابس والنسيج، ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، أن العرض تم تنظيمه من قبل طلاب قسم النسيج كمشروع تخرج لهم بمشاركة عدد من الأطفال من أقاربهم، حيث الأطفال بارتداء الفساتين والسير بها في عروض أمام اللجنة المختصة من أعضاء هيئة التدريس بالقسم ولاقت إعجابآ شديد من قبل جميع الحضور.
كما شهد الحفل حضور أعضاء هيئة التدريس بالكلية ومصممى أزياء والطلاب المشاركين في الديفيليه وأسرهم.
وأضاف النعمان أنه يتم التحكيم وتقييم الفساتين من خلال لجنة مشكلة من الكلية، حيث يتم التقييم من ناحية التصميم والخياطة والتقفيل ومدى ملاءمته وإعطاء الدرجات للطلاب.
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