شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انفصاله عن سارة الطباخ.. محمد الشرنوبي يخطب مديرة أعمال أنغام (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل الفنان محمد الشرنوبي، الأربعاء، بخطبته على رندا رياض، مديرة أعمال الفنانة أنغام، واقتصر حفل الخطوبة على حضور الأهل والأصدقاء.

يذكر أن الشرنوبي جمعته قصة حب مع المنتجة سارة الطباخ، لكن لم تكلل بالنجاح، وتم الانفصال بينهما بعد فترة قصيرة.

الفنان محمد الشرنوبي يحتفل بخطبته من رندا رياض مديرة أعمال الفنانة أنغام

الفنان محمد الشرنوبي يحتفل بخطبته من رندا رياض مديرة أعمال الفنانة أنغام

الفنان محمد الشرنوبي يحتفل بخطبته من رندا رياض مديرة أعمال الفنانة أنغام

الفنان محمد الشرنوبي يحتفل بخطبته من رندا رياض مديرة أعمال الفنانة أنغام

الفنان محمد الشرنوبي يحتفل بخطبته من رندا رياض مديرة أعمال الفنانة أنغام