شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس : شهداء البطرسية خير شفعاء لنا في السماء والان مع تفاصيل الخبر
أكد قداسة البابا تواضروس الثاني - خلال كلمته - أن شهداء الكنيسة البطرسية الذين يحل الذكرى الثالثة لاستشهادهم اليوم يتشفعون من أجل الكنيسة كلها، مشيرا إلى ضرورة ألا نحزن، بل نفرح، وأنه تم إنشاء كنيسة ومزار صغير، ليكونان بمثابة تذكار دائم لهم.
وقال البابا تواضروس الثاني - خلال العظة الأسبوعية التي يلقيها من كنيسة الرسولين بطرس وبولس - البطرسية - بالعباسية - إن الكتاب المقدس يحدثنا عن نساء بعضهن فضليات وآخريات شريرات، موضحا أن السيدة العذراء مريم هي المرأة التي تزين الكنيسة، والمرأة المتزوجة تكون دائما سبب سعادة بيتها، كما أن لها تأثير كبير في الحياة، وتعلم أبنائها حياة القداسة.
وأشار البابا تواضروس إلى أن السيد المسيح رفع كثيرا من شأن المرأة، بعد أن كانت بلا كرامة في فكر ووجدان الشعب اليهودي، بينما كرم المسيح المرأة سواء المتزوجة أو الأرملة أو العذراء.
وتحتفل الكنيسة البطرسية بالذكرى السنوية الثالثة لشهداء الحادث الإرهابي الذي استهدفها عام 2016 وراح ضحيته 29 شهيدا من أبناء الكنيسة، وإصابة 31 آخرين.
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