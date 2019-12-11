شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 70 جنديا على الأقل فى هجوم على معسكر لجيش النيجر قرب حدود مالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغت أربعة مصادر أمنية رويترز بأن 70 جنديا على الأقل قتلوا فى هجوم على معسكر لجيش النيجر قرب الحدود مع مالى مساء أمس الثلاثاء.

والهجوم على القاعدة الواقعة بمنطقة إيناتيس فى النيجر هو أسوأ هجوم على جيشها فيما تعيه الذاكرة الحديثة، ويأتى بينما تسعى الجماعات الجهادية التى لها صلة بتنظيمى القاعدة والدولة الإسلامية إلى أن يكون لها موطئ قدم فى الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.