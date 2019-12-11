رئيس "محلية النواب": الخروج عن النمطية في الرد على بيان الحكومة ضرورة مهمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وأمين عام ائتلاف دعم مصر، إنه لا أحد ينكر الإنجازات التي تتم من الحكومة على أرض الواقع، ولكن الخروج عن النمطية والتكرار من جانب البرلمان للرد على بيان الحكومة الذي ألقاه رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب في ٨ أكتوبر الماضي ضرورة مهمة حتى نكون أمام تحركات ملموسة لنقاط التقصير التى نعاني منها جميعا.

جاء ذلك في الاجتماع الثاني للجنة البرلمانية الخاصة المشكلة للرد على بيان الحكومة -الذي ألقاه رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب في ٨ أكتوبر الماضي برئاسة السيد الشريف، مؤكدا أنه تابع الرد علي برنامج الحكومة السابق برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وتفاجأ بعدد كبير من التوصيات المنتظرة على البيان المعروض متكررة، ومن ثم هذه النمطية من الضروري التغلب عليها، خاصة أن هناك العديد من الملفات التى تحتاج تحركات على أرض الواقع بعيدا عن الاعتمادات المالية التى تعطل كل شيء.

ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلي أن إشكالية الملاعب التي تتم إزالتها على أرض الواقع بمختلف محافظات مصر من قبل إدارات الحكم المحلي، وتمثل إشكالية مع الشباب المصري، في حاجة إلي حلول، وأيضا العديد من الملفات التي تهم الإدارة المحلية بشأن المواقف وتقنين أراضي الدولة والإعلانات العشوائية ومعايير اختيار القيادات، مؤكدا أن العديد من الملفات تحتاج لتحركات على أرض الواقع وتنسيقات بيت السلطة التشريعية والتنفيذية ليس أكثر.

Advertisements

وقال السجنيى إنه يقترح أن يكون لدى اللجان النوعية توصيات محددة للموضوعات ذات الأهمية ويتم إدراجها فى ملف يمثل الأولويات بالنسبة للمشاكل التى يتعرض له النواب على مستوى محافظات مصر، ومن ثم يتم التنسيق مع الحكومة للعمل على وضع رؤى للحل بشأنها، بدلا من أن يتم وضع التوصيات الكاملة للبرلمان فى الأدراج دون تفعيلها على أرض الواقع.

وعقب على حديثه رئيس اللجنة السيد الشريف، بتأكيده أن الخروج من النمطية فى الرد ضرورة، ويتم العمل على ذلك، في أنه لو اضطر لاستدعاء الحكومة فى هذه المناقشات للجنة سيتم الأمر، مؤكدا أن التوصيات المستهدفة ستكون قابلة للتطبيق وواضعة فى الاعتبار ما يحدث من إنجازات ولفت الأنظار والتوجيه نحو القصور الموجود ويهم الصالح العام.

​