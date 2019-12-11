البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية بالكنيسة البطرسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مصطفى علي: يلقي البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية اليوم، من كنيسة الرسولين بطرس وبولس البطرسية بالعباسية. ترأس قداسة البابا، صلاة العشية قبل إلقاء عظته الأسبوعية، بحضور عدد من أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية. وتحل اليوم الأربعاء، الذكرى الثالثة على شهداء حادث كنيسة البطرسية، والذي راح ضحيته 29 قبطيًا أثناء حضورهم القداس الإلهي بالكنيسة. جدير بالذكر أن الحادث الإرهابي، وقع في 11 ديسمبر 2016، أثناء حضور عدد من المصلين للقداس الإلهي بالكنيسة البطرسية، وذلك بعدما فجر انتحاري نفسه، مما أدى إلى استشهاد 29 قبطيًا أغلبهم من النساء والأطفال. ​

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