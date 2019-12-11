"قومي المرأة" يشارك في اجتماع خبراء النوع الاجتماعي بأماكن العمل بتونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي:

شارك المجلس القومي للمرأة في الاجتماع شبه الإقليمي لخبراء وخبيرات النوع الاجتماعي في أماكن العمل بالعاصمة التونسية خلال الفترة من(٢-٥) ديسمبر الجاري، بحضور كلا من داليا سعيد وسميرة رشوان من الأمانة العامة بالمجلس.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك بدعوة من منظمة العمل الدولية ILO، وفي إطار مشروع "عمل لائق للمرأة في مصر وتون".

واستعرض ممثلو المجلس أهم الإنجازات التي تحققت للمرأة المصرية خلال السنوات الأخيرة حيث تم كسر الحاجز الزجاجي في وصول المرأة إلى العديد من مواقع صنع القرار، واستعرض ممثلو المجلس ملامح الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي أعدها المجلس وأقرها رئيس الجمهورية كوثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة،

وأشاروا إلى جهود المجلس في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة وأن المجلس يولى اهتماما كبيرا بهذه القضية، حيث تم تخصيص محوراً كاملا بالاستراتيجية لهذا المجال، كما استعرض ممثلو المجلس جهود مركز تنمية مهارات المرأة، والوضع الراهن في أجندة المساواة وتمكين المرأة في مصر.

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من جانبه، أشاد الجانب التونسي بدعم الإرادة السياسية للمرأة المصرية والتي مكنتها من تحقيق العديد من الإنجازات، كذلك أثنت السيدة إيناس عياري مديرة مشروع العمل اللائق بالدور الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة لتمكين المرأة المصرية والجهود التي تبذلها مصر لدعم وتعزيز دور المرأة بالمجتمع.

وأثمر الاجتماع عن تحقيق التشبيك بين خبراء وخبيرات النوع الاجتماعي بهدف تبادل الخبرات بين الدول الثلاثة مصر وتونس وفنلندا، مع تنظيم عدداً من الدورات التدريبية لبناء القدرات تراعي المساواة بين الجنسين، وتستهدف المستفيدين من شركاء منظمة العمل الدولية.

تضمن الاجتماع التعريف بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والفجوات بين التشريعات والاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى التعرف على خبرات القطاع العام والخاص في كل من مصر وتونس حول تعزيز المساواة بين الجنسين في أماكن العمل، وتخلل الاجتماع تزويد الخبراء بالمعرفة والمهارات اللازمة للتخطيط والتطوير، كما تم التعرف على التجربة الفنلندية في تحقيق المساواة في أماكن العمل.

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