متحدث النواب: منتدى أسوان يدعم الأهداف المركزية للاتحاد الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن مصر تواصل جهودها المكثفة لتعزيز العمل الأفريقي المشترك والمساهمة في تفعيل مبدأ الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية ودعم السلام والتنمية ومواجهة النزاعات الأفريقية.

وقال "حسب الله" في بيان اليوم الأربعاء، إن منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين الذى بدأ أعماله اليوم ويستمر لمدة يومين بمدينة أسوان تحت رعاية وبحضور الرئيس السيسي، سيكون له آثاره الإيجابية في دعم الأهداف المركزية للاتحاد الأفريقي من خلال تركيزه على الحلول الأفريقية لمشكلات القارة الأفريقية ويوفر منصة لمعالجة كل من الجوانب السياسية والتنموية التى تهم القارة الأفريقية.

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وتابع أن الرئيس السيسي نجح خلال رئاسته الحالية للاتحاد الأفريقى في تحقيق مكاسب كبيرة للقارة السمراء إقليميا ودوليا، خاصة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات العالمية للدول الأفريقية وإقامة العديد من مشروعات البنية الأساسية والتحتية في مجالات النقل والكهرباء والطاقة ومشروعات التعليم والصحة إضافة إلى إعطاء ملف إعادة الإعمار بعد النزاعات في القارة الأفريقية أولوية قصوى والذى يعد واحدا من أهم الملفات أمام منتدى أسوان للسلام والتنمية والتواصل بين البلدان الأفريقية على جميع المستويات.

وأضاف أن هذا المنتدى سيكون فرصة كبيرة لجميع المشاركين فيه من قادة الدول الأفريقية وكل المسئولين والشخصيات الأفريقية البارزة للحوار بهدف التوصل إلى معالجة القضايا والمشكلات الرئيسية التى تهم القارة الأفريقية وشعوبها، مشيدا بتصريحات السفير سامح شكرى وزير الخارجية التى أكد فيها أن مصر ستقوم بمتابعة نتائج منتدى أسوان ومع نهايته ستعد خارطة طريق للأفكار، حيث سيقوم الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاع القادة الأفارقة خلال القمة القادمة بالنتائج التى أسفر عنها المنتدى لإدماجها في جدول أعمال الاتحاد الأفريقي للوقوف على الأسباب التى يمكن أن تعرقل التنفيذ على مستوى الاتحاد، إضافة إلى تأكيد السفير سامح شكرى أن منتدى أسوان لن يكون حدثا لمرة واحدة ولكنه سيتكرر سنويًا وسيصبح عنصرًا أساسيًا في جدول الأعمال الأفريقي فيما يتعلق بالبحث والتوصل إلى حلول أفريقية للمشكلات الأفريقية.

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