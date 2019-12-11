بالفيديو.. الداخلية توجه قافلة خدمية لتقديم الرعاية الإنسانية لقاطني روضة السيدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية فيديو يبرز جهود الوزارة في إطار الحرص على اعتماد كافة الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية بسهوله ويسر. كانت وزارة الداخلية وجهت قافلة خدمية وإنسانية تضم كافة التخصصات، لتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين قاطني حي روضة السيدة زينب) بمحافظة القاهرة. وتم توزيع عدد من المساعدات العينية "بطاطين، عبوات مواد غذائية متنوعة بالمجان" على المواطنين، كما تم توقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وفي إطار حرص الوزارة على اعتماد كافة الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية بسهوله ويسر، ولاسيما استخراج الأوراق الثبوتية حيث تم استخراج بطاقات الرقم القومي لعدد من المواطنين من قاطني المنطقة.

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