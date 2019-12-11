نشرة الحوادث المسائية.. إعدام مغتصب "طفلة البامبرز" وحبس قاتل زوجته ببولاق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

شهد الشارع المصري، على مدار اليوم الأربعاء، العديد من الوقائع والجرائم التي حدثت خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم؛ بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم الخليج 365 فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

"تسببوا في انهيار مدخل عقار".. ضبط 3 أشخاص ينقبون عن الآثار بالقليوبية

ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية، عامل واثنين من ابناءه خلال التنقيب عن الأثار بمنزلهم بشبرا الخيمة، عقب ورود بلاغات من صاحب عقار مجاور بتضرره من المتهمين، وتسبب أعمال الحفر في انهيار جزء من المدخل الخاص به.

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العثور على قطع أثرية داخل مركز للغسيل الكلوي في بني سويف

عثرت لجنة إدارة العلاج الحر بمديرية صحة بني سويف، على عدد من القطع يشتبه في أثريتها داخل غرفة بأحد مراكز الغسيل الكلوي الصناعي الخاص بمركز الفشن جنوب المحافظة.

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بعد تنفيذ الإعدام بمغتصب "طفلة البامبرز".. جدها:"عدالة السماء أنصفتنا"

قال صلاح سالم عمار جد الطفلة "جنا " المعروفة باسم "طفلة البامبرز" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" بعد تنفيذ حكم الإعدام في المدان باغتصابها:"ربنا رجعلنا حقنا وكنا واثقين من البداية في عدالة السماء والقضاء المصري، وسجدنا لله شكرا".

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المتهم بقتل زوجته ببولاق الدكرور: "خلفت بعد 11 سنة جواز"

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة، تجديد حبس عامل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، لاتهامه بقتل زوجته، في منطقة بولاق الدكرور.

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تأجيل محاكمة 271 متهمًا في قضية "حسم 2 ولواء الثورة" لـ18 ديسمبر

قررت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة 271 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حسم/ 2 ولواء الثورة"، لجلسة 18 ديسمبر؛ لسماع الشهود.

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تأجيل محاكمة 17 متهمًا بقتل مواطن واستعراض القوة بالسلام لـ11 فبراير

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 17 متهما بقتل مواطن وإصابة آخرين، واستعراض القوة بمنطقة السلام، لجلسة 11 فبراير.

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27 يناير.. الحكم على لاعب أسوان و43 آخرين في قضية "ولاية سيناء"

قررت الدائرة 30 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، حجز محاكمة 44 متهمًا بينهم اللاعب حمادة السيد، لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان، بتهمة الانضمام لتنظيم داعش في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية ولاية سيناء"، لجلسة 27 يناير للنطق بالحكم.

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تأجيل محاكمة 12 متهما بتهمة الانضمام لداعش لـ15 ديسمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، جلسة محاكمة 12 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم "ولاية سيناء" الإرهابي المنتمي لداعش، لاتهامهم بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية أبرزها استهداف مقر نيابة أمن الدولة العليا، لجلسة 15 ديسمبر؛ للمرافعة.

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