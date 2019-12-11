مديريات الأمن تشارك في المرحلة انطلاق العاشرة من مبادرة "كلنا واحد"(صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:
شاركت مديريات الأمن بالمحافظات، في فعاليات المرحلة العاشرة من مبادرة كلنا واحد بمشاركة كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية.
وانطلقت المرحلة العاشرة من مبادرة "كلنا واحد" بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لتوفير السلع الأساسية وطرحها بعدد كبير من فروع كبرى السلاسل التجارية والشوادر لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
كما أشاد المواطنون بالتفاعل الإيجابي للسلاسل التجارية مع تلك المبادرات لتوفير السلع الغذائية بالأسواق.
وقد حرصت وزارة الداخلية على المشاركة الجادة والفاعلة لمنافذ "أمان" التابعة للوزارة في المرحلة الجديدة من المبادرة وذلك من خلال منافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية وطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.
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