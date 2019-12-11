أخبار مصر | منتدى شباب العالم.. منصة الحوار الكبرى بين الشباب من مختلف الجنسيات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتدى شباب العالم.. منصة الحوار الكبرى بين الشباب من مختلف الجنسيات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أيام وتنطلق فعاليات النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ تحت رعاية وبمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويستضيف المنتدى هذا العام أكثر من 5000 آلاف شاب من مختلف دول العالم للحوار والمناقشة وتبادل الرؤى والأفكار في القضايا العالمية.

ويعد منتدى شباب العالم منصة حوار لكل شباب من كافة الجنسيات حيث تستضيف مدينة السلام شرم الشيخ من يوم 12 إلي يوم 17 ديسمبر الجاري فعاليات المنتدى المتنوعة بين جلسات وورش تفاعلية بالإضافة إلى الخبراء والمسئولين من كافة دول العالم في تبادل ثقافي وحضاري وكذلك يقدم مسرح شباب العالم فنون عالمية مختلفة لتعزيز التواصل والتأكيد على إحياء الفنون والتواصل الإنساني.

وانطلق منتدى شباب العالم لأول مرة فى عام 2017 بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى نسخته الأولى شارك أكثر من 3200 شاب وفتاة من 113 دولة، ووصل عدد المشاركين في النسخة الثانية من المنتدى إلى أكثر 5000 شاب وفتاة من 169 دولة.

وأصبح منتدى شباب العالم، الذى تنظمه مصر كل عام فى مدينة السلام شرم الشيخ، حدثا دوليا مهما يحظى باهتمام المؤسسات الدولية وكذلك الصحافة العالمية.