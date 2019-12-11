أخبار مصر | شكرى يلتقى نائبة الأمين العام للأمم المتحدة على هامش منتدى أسوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شكرى يلتقى نائبة الأمين العام للأمم المتحدة على هامش منتدى أسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم، أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك على هامش فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة.

‏‎وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكرى استهل اللقاء بالترحيب بمشاركة نائبة الأمين العام للأمم المتحدة الفعالة فى منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، منوها بأن عمق النقاشات وثراء الأفكار التى طُرحت خلال المنتدى حتى الآن تضعه على أرضية صلبة نحو مواصلة ترسيخ العلاقة بين السلام والتنمية المستدامة فى إفريقيا، ومعربا عن تطلعه لأن تساهم نتائج المنتدى فى تحقيق المزيد من التكامل بين الجهود الإقليمية والدولية.

‏‎وفى هذا السياق، أوضح حافظ أن الوزير شكرى أكد على أهمية تضافر الجهود بين مختلف الأطراف الإفريقية والدولية للتعامل مع التحديات التى تواجه القارة الإفريقية، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، خاصة فى منطقة الساحل، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أنه يوجد اتجاه واضح لدى الدول الإفريقية لتعزيز التعاون فى مختلف المجالات.

‏‎واختتم حافظ تصريحاته، بالإشارة إلى أن الوزير شكرى أعرب خلال اللقاء عن تقدير مصر لقرار السكرتير العام للأمم المتحدة باختيار السيدة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، لتولى منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية فى فيينا، مؤكداً على أن ما تتمتع به الوزيرة من خبرة وكفاءة تؤهلها لتولى هذا المنصب الهام.