أخبار مصر | الأزهر يدشن مبادرة "رائد التحول الرقمي" ضمن رؤية مصر 2030

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأزهر يدشن مبادرة "رائد التحول الرقمي" ضمن رؤية مصر 2030 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بالأزهر الشريف

دشن مركز المعلومات، والتابع لقطاع مكتب شيخ الأزهر بالتعاون مع قطاع المعاهد، مبادرة "رائد التحول الرقمي"، بالإضافة إلى نشر نظام إدارة شئون الطلاب بالمعاهد الأزهرية على شبكة الإنترنت، من خلال مركز البيانات بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للأزهر.

وتسعى المبادرة إلى تنفيذ رؤية الحكومة المصرية في التحول الرقمي، وذلك من خلال تخصيص رائد للتحول الرقمي من أحد العاملين بالمعاهد الأزهرية ممن يجيدون التعامل مع الحاسب الآلي والتعامل مع الإنترنت، حيث يقوم بتشغيل عدد من البرامج والخدمات الإلكترونية، أبرزها نظام إدارة شئون الطلاب، ومن خلاله يتم تسجيل بيانات الطلاب بالرقم القومي، وحصر الغياب على مدار العام، وغيرها من البيانات الأخرى. يعد المشروع باكورة عدد من المشروعات الرقمية بالأزهر، تهدف لمواكبة العصر الرقمي، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية بالأزهر الشريف.

يأتي ذلك بتوجيهات من وكيل الأزهر الشيخ صالح عباس، وانطلاقًا من أجندة التنمية المستدامة "مصر 2030" وسعي الأزهر الشريف الدؤوب إلى التحول الرقمي للمعاهد الأزهرية، والذي يهدف إلى وصول تقديم خدمات تعليمية وإدارية قادرة على مواكبة العصر وفي أولى الخطوات الجادة في التحول الرقمي للمعاهد الأزهرية.

